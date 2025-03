Frank uit Overveen helpt je je band te plakken (zodat je het de volgende keer zelf kunt)

Zo gezegd, zo gedaan. Frank heeft nu zijn fietswerkplaats, een mobiele fietswerkplaats vooralsnog. Vanuit het houten schuurtje laadt hij de benodigde gereedschappen en fietsonderdelen in een karretje. Die koppelt hij aan zijn fiets, zodat hij heel Haarlem kan bestrijken. Vanaf eind deze maand is hij samen met één van de drie andere vrijwilligers elke dinsdag aanwezig in de buurtstalling op het Doelenplein in Haarlem.

Tarief: 5 euro per half uur

Zijn werkwijze is even simpel als verrassend. Voor een fietsreparatie betaal je 5 euro per half uur. Maar, en nu komt de crux, dan moet je zelf meehelpen. Zodat je het zelf leert. En je de volgende keer je fiets zelf kunt repareren. Je begrijpt: Frank is zijn fietswerkplaats niet begonnen om rijk te worden. Zijn initiatief is idealistisch van aard.

"De fiets zit in de verdrukking", stelt Frank. "Of eigenlijk: de trapfiets zit in de verdrukking. De elektrische fiets is in opkomst. Kijk maar om je heen. Daar doe je niks aan. Ik vind dat je de mensen die nog trappen het zo aantrekkelijk mogelijk moet maken. Dat gaat dan om het hele ecosysteem met aantrekkelijke paden en fietsroutes, maar ook om de kosten."

Tekst loopt door onder de foto.