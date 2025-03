Burgemeester Halsema langs bij 'kraakflat': "Onhoudbare situatie; mensen leven in angst"

"De situatie is echt onhoudbaar", geeft de burgemeester aan als ze naar buiten komt. Ze is samen met wethouder Zita Pels (Wonen) en de directeur van verhuurder Vesteda met bewoners in gesprek gegaan. Een verhaal dat haar vooral aangrijpt is dat van een vrouw die in het trappenhuis in elkaar is geslagen. "Zij durft hier niet meer te zijn, maar verkeert nog steeds in onzekerheid over waar zij dan wel naartoe kan."

Pels heeft het over een oudere vrouw die niet meer haar huis uit durft zonder dat er iemand bij is. "Dat is schrijnend. Het is je huis, daar moet je je prettig en veilig voelen."