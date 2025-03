Lente nu echt begonnen in onze provincie, eerste kievitsei gevonden op Marken

Op 12 maart om 11:23 uur is op Marken het eerste kievitsei van Noord-Holland gevonden, meldt Landschap Noord-Holland. Melkveehouder Tim Terlouw had de primeur en trof het iconische ei aan in een nest. "Het vinden van een nest met eieren blijft een heel bijzonder moment", laat hij weten. Landschap Noord-Holland heeft de eieren direct gecontroleerd.