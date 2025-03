Love is in the air: slechtvalk legt twee eieren in nieuwe broedkast Grote Kerk Alkmaar

Meestal zijn het drie eitjes, dus mogelijk komt er nog wat bij, zegt Jeroen. Of het er dan ook drie blijven, hangt af van het voedselaanbod. "Als er voedseltekort is, vreten de jongen het derde ei vaak op. Een soort reservekoelkast. Die kuikens zijn ook net als hongerige pubers, dus als ze eenmaal zijn geboren, moeten moeder en vader constant prooien brengen".



Nu het tweede ei er is, zit moeder slechtvalk steeds vaker op haar ongeboren kroost. Het broeden duurt tussen de 3 en 4 weken. Via een webcam in de broedkast is het liefdesnestje live te bekijken.