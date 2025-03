Zorgen bij waterschappen om falende zoutdam: "Dit is geen mooie ontwikkeling"

De zoutdam is sinds eind vorig jaar operationeel en ligt in het binnenspuikanaal in IJmuiden. De zoutdam moet verzilting in het Noordzeekanaalgebied tegengaan. Idee is dat de dam het zoute water via het spui- en gemaalcomplex terug naar zee pompt.

Maar nu blijkt dat de zoutdam niet goed werkt. Door de dam daalt het waterpeil in het binnenspuikanaal, waardoor er schade kan ontstaan aan de pompen van het spuigemaal. Als die pompen kapot gaan, dreigt wateroverlast voor vier miljoen mensen in Nederland.

Waterschappen slaan alarm

De vier waterschappen die in het achterland van het Noordzeekanaal liggen (Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Hollands Noorderkwartier en De Stichtse Rijnlanden), maken zich zorgen over de falende dam.

"Dit is geen mooie ontwikkeling", vertelt Aad Straathof, plaatsvervangend dijkgraaf van Waterschap Rijnland en spreekbuis van de andere drie waterschappen.

"De zoutdam doet in principe goed zijn werk; hij zorgt ervoor dat zout ons land niet binnendringt. Maar hij heeft een kwaal, en dat is dat hij de pompen, die het water weer naar de Noordzee moeten brengen, in hun capaciteit verlaagd", aldus Straathof.

Die kwaal baart hem zorgen. Het leidt namelijk tot extra druk op de waterschappen. "Wij lozen allemaal water op het Noordzeekanaal. Als het wateraanbod door deze problemen te groot wordt, worden we daarin beperkt. Dan kan het spannend worden", vertelt Straathof.

Zo snel mogelijk actie ondernemen

Zodra de problemen bekend werden, hebben de waterschappen direct actie ondernomen. Woensdag hebben ze afzonderlijk van elkaar vergaderd. Ook hebben ze een brief naar de directie van Rijkswaterstaat gestuurd, waarin ze hun zorgen uiten. In de brief dringen ze aan op een 'fatsoenlijk gesprek' met Rijkswaterstaat.

"We gaan Rijkswaterstaat vragen om met maatregelen te komen. Die maatregelen kunnen alleen worden genomen als er genoeg geld is. Daarom zullen we erop aandringen dat er voldoende geld beschikbaar komt", aldus de plaatsvervangend dijkgraaf.

Waterschappen zijn hoopvol

Straathof heeft er vertrouwen in dat het zal lukken. Hij zegt dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen altijd goed is verlopen.

"Tot nu toe zijn we altijd in staat geweest om samen met Rijkswaterstaat problemen rondom wateroverlast op te lossen. We hebben er al vaak voor gezorgd dat Nederlanders droge voeten houden", vertelt hij.

Volgens hem hoeven mensen dan ook niet wakker te liggen van de falende zoutdam. "Nederland kan gerust gaan slapen. Mensen kunnen erop rekenen dat wij voor een oplossing gaan zorgen."