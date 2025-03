Texelse band Dageraad wil met zonnige muziek ook graag doorbreken aan de overkant

In een schuur aan de rand van Den Hoorn werken de jongens van Dageraad aan de laatste details van hun debuutalbum. Alleen de zangpartijen moeten nog worden opgenomen. Op de klanken van skamuziek met een vleugje Doe Maar zingen ze uit volle borst: "Een vensterbank zonder kat. Ik ben het zat, ik ben het goed zat."

Drummer Rikus Romets legt uit waar het nummer over gaat. "Het is een vrolijk nummer over dingen die je zat bent. Dat is eigenlijk een paradox. Maar iedereen is wel eens iets zat. Het is gewoon lekker om mee te blèren."

De sfeer in de oefenruimte annex studio en hangplek zit er goed in. Hier voelt de band zich thuis. "Ons honk is erg belangrijk voor ons", zegt zanger Bende. "Hier schrijven we onze nummers, repeteren we, relaxen we, en nemen we nu ook onze plaat op." En dat gevoel van thuis proberen ze overal mee naartoe te nemen. Bij optredens slepen ze van alles uit hun honk mee: lampen, Perzische tapijten, noem maar op. "Dan voelen we ons overal thuis", zegt Rikus.