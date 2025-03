Han (86) wil eenzaamheid voorkomen en krijgt daarbij hulp van Olga Commandeur

Met een brede grijns kijkt Han van de Rhee uit over het grasveld van het Telstar-stadion. "Lekker met een badmintonracket meppen tegen de ballon", zegt hij met een schalkse lach vanuit de lounge. "Ik kon me even goed uitleven." Voor de 86-jarige IJmuidenaar was het evenement Eenzaamheid Buitenspel een mooie kans om in beweging te blijven én nieuwe mensen te ontmoeten.

De grootste publiekstrekker van de dag was de bewegingscursus van Olga Commandeur. De atletiekkampioen en tv-persoonlijkheid, maar bovenal ras-Velsenaar, wist de bezoekers te motiveren met haar bekende oefeningen. En zoals altijd had ze een belangrijke boodschap: "Bewegen is goed, maar goed bewegen is beter."

Han luisterde aandachtig. "Olga is gewoon vertrouwd. Ik heb jarenlang voor de tv met haar lessen meegedaan."

