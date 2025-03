Afgesloten Nijverheidsweg zorgt voor 'chaos' in Waarderpolder, zeggen ondernemers

Het is donderdagmiddag niet heel druk met verkeer, maar het is wel duidelijk dat veel weggebruikers nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. Twee grote vrachtwagens hebben de omleidingsbordjes blijkbaar gemist en stuiten op de grote plantenbakken waarmee de Nijverheidsweg is geblokkeerd. Ze keren hun wagen dan maar midden op de doorgaande Oudeweg. Niet heel handig.

Tientallen ongelukken

Op de kruising gebeurden in de afgelopen jaren tientallen ongelukken, waarbij meerdere mensen gewond raakten. Daarom wil de gemeente kijken of de situatie verbetert als het verkeer een andere route naar de Nijverheidsweg rijdt. Die proef duurt een jaar, maar veel ondernemers zijn de afsluiting nu al zat.

"Het voldoet geheel aan onze verwachtingen, helaas", zegt voorzitter Bruno Giebels van de Industriekring Haarlem namens de ondernemers in de Waarderpolder. "Het is een chaos. En al die knelpunten zagen we vooraf al aankomen." Volgens Giebels is de bewuste kruising wel veiliger geworden, maar ontstaan er nu weer opstoppingen op andere plekken.

"Op een aantal plekken zijn de opstelstroken te kort, omdat er nu meer verkeer rijdt. De verkeerslichten zijn ook nog niet goed afgesteld. En het verkeer dat via de Conradweg naar de Waarderweg rijdt, komt in de problemen. Het fietspad is niet goed te overzien en als er auto's voor het verkeerslicht staan, kom je er nooit meer tussen."

Tekst loopt door onder de foto.