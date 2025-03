Bonkig en groots: brutalistische gebouwen, lang verguisd, nu razend populair

Ooit stond het Maupoleum aan de Jodenbreestraat nog bekend als het lelijkste gebouw van de stad. Het brutalistische gebouw, dat eigenlijk het Burgemeester Tellegenhuis heette, werd in 1971 gebouwd en 23 jaar later alweer gesloopt. Weinig Amsterdammers zullen er destijds een traan om hebben gelaten.

Uitzondering op de regel was architect Piet Zanstra. Hij vond dat het gebouw met een likje verf nog prima jaren jaren mee zou kunnen. Toch werd het complex in 1994 gesloopt. Als villeine trap na werd vlak vóór de sloop nog een zak witte verf tegen de gevel gegooid.

Ruim dertig jaar later staan gebouwen van Zanstra's hand, die in 2003 overleed, op sommige plekken nog vier overeind. "De Europarking is een heel bekend voorbeeld, dat is de parkeergarage waar nu café Waterkant zit", vertelt Teun Meurs. Samen met twee anderen schreef hij Bruut, een atlas van brutalistische architectuur in Nederland. Meurs lacht: "Door de kenmerkende ronde vormen stond het gebouw ook wel bekend als 'de billen van Zanstra'."