Verdwijnt na 35 edities straks het Meertour wielerevenement in de Wieringermeer?

Op het gelijknamige bedrijventerrein in Wieringerwerf wordt vandaag de derde van in totaal vijf races gehouden van de Schelphorstcompetitie. De ritten worden gezien als een goede opwarmer voor het nieuwe seizoen. Op 5 april staat dan nog de Middenmeertour te wachten. Een ronde over 1100 meter, dwars door Middenmeer. Mogelijk is de 35e editie ook meteen de laatste.

"Ik ben al jaren verbonden aan de Meertour", vertelt Joyce Wehrman van de organisatie, " Als jonge vrouw werd ik via de atletiekvereniging ingezet als verkeersregelaar. Daar kreeg de club dan een vergoeding voor. Inmiddels ben ik al weer jaren bestuurslid. Na dit jaar treden de meeste van ons af. We hebben nu echt nieuwe mensen nodig, anders is het gebeurd."

Corona grote dwarsligger

Voorheen was de Middenmeertour nog een meerdaagse koers maar door Corona in 2020 kwam alles stil te liggen. Jarenlang bleven de draaiboeken op de plank liggen. Vorig jaar werd er weer voor het eerst weer gekoerst en dit jaar wordt er al een afgeslankte versie gehouden. "Doodzonde als dit verloren gaat. Je wilt het natuurlijk niet zo achterlaten.", zegt Wehrman

