Vesteda beëindigt gesprekken met kunstenaarsbroedplaats SUP over overname pand

Vesteda verhuurt het pand aan stichting Urban Resorts, die betaalbare werkruimtes aanbiedt aan creatievelingen. In SUP woonden lange tijd tientallen kunstenaars en muzikanten, maar die zijn vorig jaar vertrokken. Een handvol achterblijvers heeft er de komende tijd nog wel een werkplek: het huurcontract met Urban Resorts loopt nog vijf jaar.

Woon- en werkcoöperatie

Deze harde kern heeft de afgelopen maanden gewerkt aan plannen om het pand van Vesteda te kopen. "We willen daar een coöperatie starten", vertelt Julian Neugebauer namens de groep. Het is een ambitieus plan waar veel geld voor nodig is, maar ze zagen de toekomst zonnig in. "De Rabobank wilde een lening verstrekken voor het plan."

De gemeente is geen partij bij de onderhandelingen, maar is enthousiast over het plan. "Dit soort ontwikkelingen, waarbij initiatiefnemers door en voor de gemeenschap aan de slag gaan, zijn van groot belang voor de stimulering van creativiteit en samenwerking in onze stad", zegt een woordvoerder.

'Onvoldoende aanleiding'

Maar recent heeft Vesteda aan de groep laten weten de gesprekken te beëindigen. "Op dit moment zien wij echter onvoldoende aanleiding om de gesprekken over jullie voorstel voort te zetten. Voor nu veel succes met jullie plannen, en hopelijk kan het op een andere plek wel van de grond komen."

SUP-woordvoerder Neugebauer reageert teleurgesteld. "Ons plan leek haalbaar. Vesteda is welwillend geweest tijdens de onderhandelingen, maar wilde nooit toezeggingen doen." Wel hebben de kunstenaars een alternatieve locatie op het oog: aan de Kabelweg, vlakbij station Sloterdijk.