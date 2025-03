Zes losgebroken paarden zorgen voor opschudding op drukke weg

Sharona Oosterveer haalt opgelucht adem wanneer we haar aan de telefoon spreken. De 37-jarige Hoofddorpse werkt als activiteitenbegeleider bij Sein, een expertisecentrum voor mensen met epilepsie en slaapproblemen. Zorgmanege 'De Cruquiushoeve' is onderdeel van de instelling. "De mensen die bij ons zorg krijgen, rijden daar paard en helpen mee met de verzorging van de dieren", legt Oosterveer uit.

Plots de wei uit

Rond kwart voor zes gaat de telefoon bij Sharona. De beveiliging van de instelling belt met dringend nieuws: Inger, Oeroeg, Hola, Hegdal, Grietje en Ergo zijn ontsnapt uit de wei van de manege. Zonder aarzelen springt Sharona de auto in om op zoek te gaan naar de dieren.

Hoe het zestal kon ontsnappen, is nog altijd een raadsel. "Ze stonden gewoon rustig in de wei, maar op de een of andere manier zijn ze toch ontsnapt." Via het terrein van de epilepsie-instelling belanden de dieren op de Spieringweg, waarna ze even later tussen de auto's op de Kruisweg (N201) galopperen.