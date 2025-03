Rampavond compleet: AZ ook uitgeschakeld in Europa League

35 minuten geleden

Troy Parrott krijgt een megakans na een goede pass door de verdediging. De Ier vindt de doelman van Tottenham op zijn weg, in de rebound wordt de inzet van Mees de Wit van de lijn gehaald.

Mexx Meerdink is er inmiddels in gekomen voor Seiya Maikuma. De Alkmaarders gaan alles of niet spelen.