🔴 Uitschakeling Ajax komt dichterbij in Frankfurt; Ibrahim Sadiq keert terug in AZ-basis

4 minuten geleden

Ibrahim Sadiq heeft donderdag in de uitwedstrijd van AZ tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Europa League een basisplaats. De buitenspeler neemt de plaats in van Mayckel Lahdo, die vorige week in de eerste ontmoeting met de Londenaren geblesseerd uitviel en nu ontbreekt. Zijn vervanger Denso Kasius liep later in dat duel ook een blessure op.

Bij Tottenham Hotspur heeft Micky van de Ven uit Wormer in het centrum van de verdediging een basisplaats.