Burgemeester Halsema brengt bezoek aan bewoners 'kraakflat' Klokkenhof

De burgemeester en de wethouder worden vanochtend vergezeld door de directeur van verhuurder Vesteda. Vanwege het werkbezoek staat er een aantal agenten voor de flat aan het Surinameplein.

De woningen in de flat worden al sinds afgelopen zomer gekraakt. Halsema noemde de situatie in de flat vorige week 'onhoudbaar en onverantwoord'. Ze zei in de gemeenteraad dat het Openbaar Ministerie de flat niet kan ontruimen, omdat de woningen dan opnieuw gekraakt kunnen worden. Ze vindt daarom dat verhuurder Vesteda met een alternatief moet komen.

Vesteda liet eerder aan AT5 weten het gebouw grondig te willen renoveren. Dat plan heeft vertraging opgelopen doordat een bewoner bezwaar heeft gemaakt. Door middel van stalen platen heeft Vesteda geprobeerd de leegstaande woningen te barricaderen, maar die worden door de krakers simpelweg verwijderd.

De verhuurder hoopt snel toestemming te krijgen voor de renovatie, dan kunnen de bewoners die er nog zitten naar een andere huurwoning en mogen de krakers wel ontruimd worden.