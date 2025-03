Gooise gemeenten willen voorrang nieuwkomers bij huisvesting behouden

Door deze wijziging in de huisvestingswet kunnen gemeenten geen voorrang meer geven aan statushouders voor een sociale huurwoning. Volgens het kabinet is dit noodzakelijk om de schaarse sociale huurwoningen eerlijker te verdelen tussen alle woningzoekenden. Statushouders komen dan met alle andere woningzoekenden op de wachtlijst.

'Zelf bepalen'

Via het samenwerkingsverband Regio Gooi & Vechtstreek laten de Gooise gemeenten en de corporaties weten dat ze zo'n wijziging helemaal niet willen. "Nieuwe inwoners moeten zo snel mogelijk integreren in buurten en wijken en deelnemen aan onderwijs en werk. De manier hoe statushouders te huisvesten is onderwerp van het lokale democratische proces, waarbij de gemeenteraad de regels vastlegt in de huisvestingsverordening", schrijven de Gooise gemeenten in hun zienswijze.

"Met dit wetsvoorstel doorkruist de minister de lokale autonomie en dit democratisch proces. Zolang wij als gemeenten een rol spelen in het huisvesten van statushouders willen wij zelf en met onze lokale partners de manier bepalen hoe dat het best te doen."

Daarbij stellen de Gooise gemeenten dat het huisvesten van statushouders helemaal niet ten koste gaat van andere woningzoekenden. "Van alle corporatiewoningen die landelijk beschikbaar komen, gaat 7% naar statushouders. Dat ligt in lijn met het gemiddelde in onze regio."

Tweede Kamer

Tot en met 16 maart loopt er nog een zogenoemde internetconsultatie, waarbij iedereen kan reageren op dit wetsvoorstel. De Regio Gooi en Vechtstreek gaat vóór die tijd ook hun zienswijze in op het wetsvoorstel indienen.

Daarna heeft de minister de mogelijkheid om de reacties te bekijken en het voorstel mogelijk aan te passen. Het definitieve wetsvoorstel gaat dan naar de Raad van State gaat voor advies om vervolgens aan de Tweede Kamer voor te leggen.