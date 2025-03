Klimaatactivist Trees laat zich niet stoppen door aanrijding PVV-statenlid: "Dit maakt mij sterker"

Naar omstandigheden gaat het oké met Trees, laat ze weten aan NH. "Eerder was ik niet in staat om iemand te woord te staan zonder in tranen uit te barsten", geeft ze toe. Inmiddels heeft ze de knop omgezet en is ze weer haar strijdlustige zelf. "Deze gebeurtenis is een training van de spier van mijn doorzettingsvermogen."

Terug naar maandag 3 maart. PVV-statenlid Ronald van Tiggelen rijdt die ochtend in op een spandoek van Extinction Rebellion, waar een groep demonstreert bij het provinciehuis in Haarlem. Zijn auto raakt ook een van de demonstranten, waarna hij zonder te stoppen een parkeergarage inrijdt. De aangereden demonstrant blijkt de Hilversumse Trees Lammers.