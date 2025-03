Verdubbeling aantal parkeervergunningen voor leraren, agenten en zorgpersoneel

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad.

De regeling voor maatschappelijke parkeervergunningen bestaat sinds 2004 en geeft scholen, zorginstellingen en politie de mogelijkheid om hun medewerkers betaalbaar te laten parkeren. Het uitbreiden van de regeling betekent wel dat ondernemers en bewoners die op een wachtlijst staan, langer moeten wachten.

In Noord, Nieuw-West en Zuidoost kunnen instellingen straks een vergunning aanvragen per 2,5 fulltimefuncties. In Oost, West en Zuid gaat het om een vergunning per 5 fulltimemedewerkers. In het centrum, waar de regeling tot nu toe niet gold, gaat het om een vergunning per tien fulltimefuncties. Vorig jaar waren er ongeveer drieduizend maatschappelijke parkeervergunningen in gebruik.

Ook is nieuw dat personeel van mbo-instellingen in aanmerking komt voor een dergelijke parkeervergunning. Hiervoor is gekozen omdat een tekort aan docenten daar effecten heeft op studenten die leerplichtig zijn. Hoewel er vanuit de stadsdelen gevraagd is om meer beroepsgroepen aan de regeling toe te voegen, gaat het stadsbestuur de regeling voorlopig niet verder uitbreiden naar andere sectoren.

De vergunningen zullen wel onder het 'vergunningenplafond' van elk gebied vallen, zodat er geen parkeeroverlast ontstaat voor buurtbewoners. Het stadsbestuur wil de nieuwe regeling voor het begin van het nieuwe schooljaar laten ingaan.