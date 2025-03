112-blog | Flinke schade na woningbrand Velsen-Noord • Brand bij etagewoning in Amsterdam

06.25 uur

Bij een woning aan de Schulpweg in Velsen-Noord woedde in de nacht van woensdag op donderdag een brand. De aanstichter bleek een accu van een fiets. Nadat de woning was geblust, werd deze geventileerd door de brandweer. Hoeveel schade de woning heeft opgelopen is nog niet bekend, maar op beelden is te zien dat in ieder geval de voorkamer volledig is uitgebrand.

Twee volwassen en drie kinderen zijn voor mogelijke rookinhalatie nagekeken door de ambulance.