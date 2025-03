Laatste poging actiegroep haalt niks uit: Amstelveense raad vóór plan betaald parkeren

De actiegroep die zich de afgelopen weken inspande om de politiek ervan te overtuigen dat Amstelveners niet genoeg konden meepraten over het plan, staat er na de raadsvergadering verslagen bij. "We wilden alleen maar in gesprek, maar dat hebben ze steeds afgehouden", zegt woordvoerder Hennie van den Berg.

In de brief die ze aan de vooravond van de raadsvergadering aan het gemeentebestuur stuurde, waarschuwde de groep voor 'onzorgvuldige besluitvorming', omdat het huidige plan niet ter inzage bij de bewoners heeft gelegen.

De gemeente beweert dat dat niet meer nodig was, omdat Amstelveners hun zegje al konden doen toen een eerder plan werd gepresenteerd. Daarin stond dat betaald parkeren in heel Amstelveen zou worden ingevoerd.

Protest en petitie

Na protest en een petitie die bijna 8000 keer werd ondertekend, kwam het college daarop terug. In het huidige plan mag in een wijk pas betaald parkeren worden ingevoerd als er ook daadwerkelijk parkeeroverlast is (parkeerdruk boven de 80%).

Verkeerswethouder Herbert Raat vindt dat de bereidwilligheid om het plan aan te passen laat zien dat inwoners echt wel een vinger in de pap hebben. "We hebben echt geprobeerd om te luisteren", zei hij gisteravond.

Ruime meerderheid

De actiegroep vindt het allemaal maar schijnparticipatie en vreest dat het eindresultaat hetzelfde zal zijn: betaald parkeren in heel Amstelveen. Zij willen dat de gemeente andere opties om de parkeerdruk in een buurt te verminderen onderzoekt, zoals blauwe zones.

Tot hun teleurstelling zagen de actievoerders gisteravond dat het plan niet van tafel ging, maar met een ruime meerderheid werd aangenomen. Via moties en amendementen drongen verschillende politieke partijen er wel op aan om vóór invoering van betaald parkeren in een gebied écht met bewoners in gesprek te gaan. De actiegroep probeert het besluit nog juridisch aan te vechten.