Ajax-coach Farioli durft risico te nemen met Brobbey in Frankfurt

"Hij is natuurlijk niet in zijn beste vorm", vertelt Francesco Farioli op de persconferentie in Frankfurt am Main over de situatie van Brian Brobbey. "De laatste wedstrijden waren heel zwaar voor hem. Daarnaast is hij is ook een speler die fysiek veel te verduren krijgt."

Hoe Farioli morgen gebruik gaat maken van Brobbey liet hij in het midden. "De kans is behoorlijk groot dat hij gaat spelen, maar ik luister ook naar het gevoel van Brian. Als ik alles weet, neem ik de beslissing."

Risico nemen

Veel andere opties heeft Farioli ook niet in de punt van de aanval. Op dit moment kan hij namelijk ook niet over de geblesseerde Wout Weghorst en Christian Rasmussen beschikken. "We moeten wat risico nemen, want het is een belangrijke competitie. Maar we moeten ook slim zijn en alles berekenen."

