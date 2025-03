Demonstraties op de Dam moeten eerder worden aangemeld vanwege drukte

"Vanwege de vele demonstraties die jaarlijks op de Dam plaatsvinden, de ligging van de Dam in het hart van de stad en de vele verschillende bezoekersstromen in het gebied is een langere voorbereidingstijd nodig dan regulier in de APV is opgenomen", valt te lezen in de aankondiging. Weekenden en feestdagen tellen niet mee in de 72 uur.

De gemeente worstelt al langer met de enorme hoeveelheid demonstraties in de stad. In 2024 waren het er ruim 3000. Dat vraagt zo'n enorme capaciteit van politie en justitie dat de driehoek in november al de noodklok luidde.