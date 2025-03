Werken aan historische spoorklus in eigen stad: "We liggen prachtig op schema"

Voor het werk op dit traject, Heerhugowaard-Den Helder is in totaal 16 dagen uitgetrokken. In de tussentijd worden bussen ingezet om de passagiers heen en weer te brengen. Vanaf 18 maart krijgen de aansluitende trajecten richting Hoorn en Alkmaar daarmee te maken. Tot nu tot loopt alles zoals gepland, zegt bouwmanager John Nieuwstad.

"Zaterdag 8 maart begonnen we hier op Den Helder Zuid om 02.00 uur met hier de sloop van het station, 12 uur later was alles helemaal weg. Inmiddels zijn we weer begonnen met de opbouw. En eigenlijk loopt alles op schema. Op maandag 24 maart kunnen de mensen gewoon weer met de trein. Dat is gegarandeerd."