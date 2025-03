Afvaldetectives duiken in gedumpt vuil op zoek naar jouw naam en adres

Sinds de start van het project heeft de gemeente al meer dan driehonderd mensen aan kunnen spreken, waarvan ongeveer twee-derde uiteindelijk de boete van in totaal 119 euro heeft gekregen. "Vaak zijn het mensen die in de buurt wonen. Ze hebben het bijvoorbeeld bij de verkeerde container gezet, of zijn niet op de hoogte van het pasjessysteem dat we hier gebruiken."

"Het is toch wel vaak gemakzucht", bevestigt coördinator Rakesh. "Daarom beperken we dit project ook niet tot alleen zoeken en opsporen. We gaan met de mensen in gesprek, we proberen zichtbaar te zijn, zodat mensen weten dat wij eraan werken en dat het probleem ook echt wordt aangepakt."