Vertraagd AZ wil in Londen af van uit-syndroom: "Hele belangrijke avond"

De selectie van AZ kende een andere aanloop op de dag voor de wedstrijd. Waar het normaliter in het stadion traint, koos de club ervoor om in Wijdewormer de laatste training af te werken. "We wilden minder reistijd hebben tussen het stadion en het hotel. Dat was de vorige keer niet helemaal bevallen", aldus Martens. Vervolgens had AZ wat vertraging met het vliegtuig.

Uit-syndroom

In totaal zullen 1.046 fans AZ steunen in Londen. Zij hopen dat AZ voor het eerst sinds 17 augustus 2023 weer een Europese uitwedstrijd wint. Toen versloeg het in de voorronde van de Conference League Santa Coloma en sindsdien bleef het negen uitduels zonder zege. "Thuis zijn we heel secuur en voelt het veiliger", zegt linksback David Moller Wolfe. "We proberen te zeggen dat alles hetzelfde uit is. En we kennen Tottenham nu goed en weten hoe de atmosfeer hier voelt." Eerder dit seizoen in de groepsfase nam de Alkmaarse ploeg het in Londen al op tegen Tottenham Hotspur (1-0).