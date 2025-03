Kitesurfende AZ-fan Richard staat met zijn camper in Londen

Richard uit Noord-Scharwoude geniet deze week volop van zijn twee grote passies: AZ en kitesurfen. Sinds zondag is hij in Londen, en zelfs na de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur blijft hij nog even in Engeland – mits de wind meewerkt. "Voor mij is dat ideaal", zegt hij voor de deur van zijn camper in Noord-Londen.