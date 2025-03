Gemeente kan misschien één bord weghalen bij de langste reeks verkeersborden van stad

De gemeente vindt de leesbaarheid van de verkeersborden in kwestie ook een 'uitdaging', blijkt uit antwoorden van verkeerswethouder Melanie van der Horst op schriftelijke vragen hierover van de SP. Deze locatie is de enige plek in Amsterdam waar de milieuzone binnen de Ring A10 en de uitstootvrije zone voor brom- en snorfietsen samenvallen, met deze frappante bordencombinatie tot gevolg.

Volgens de wethouder is het gigabord een noodzakelijk kwaad. De gemeente is immers verplicht om bestuurders op de hoogte te stellen van verkeersregels. Maar er is een bescheiden winst te behalen. Op iedere paal met borden voor de milieu- en uitstootvrije zone is het zogeheten AVG-bord (het waarschuwingsbord met camera) nu twee keer geplaatst. "Door de vele onderborden zou één AVG-bord een verbetering zijn", schrijft de wethouder. "Deze verbetering zal worden meegenomen bij de uitvoering van aanpassing, danwel plaatsing van nieuwe borden."

Vele uitzonderingen

Dat de reeks verkeersborden bij Overamstel zo lang is, heeft te maken met alle uitzonderingen die er zijn gemaakt. Zo mogen dieselauto's alleen naar binnen als ze minimaal het label 'emissieklasse 4' hebben. Grote bussen en vrachtwagens moeten van een nog hogere emissieklasse zijn. Scooters mogen in principe alleen de milieuzone binnen als ze niets uitstoten, maar (zo is ook op de borden te lezen), er is een uitzondering gemaakt voor scooters die tussen 2011 en 2024 ingevoerd zijn. Voor taxi's gelden wéér andere regels, zij mogen milieuzones in als ze na 2009 gebouwd zijn.