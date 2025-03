Al het religieus erfgoed van de stad op de kaart gezet: "Een gratis openluchtmuseum"

Amsterdam is een stad met een rijke geschiedenis en een grote mix van culturen. Dat betekent dat verschillende religies door de eeuwen heen hun stempel hebben gedrukt in de stad.

Historici Hermine Pol en August den Hollander zijn de bedenkers en nemen ons vandaag mee op sleeptouw: "Heel veel van het Amsterdams religieus erfgoed is wel in musea en bibliotheken terechtgekomen, maar veel van het erfgoed staat ook gewoon op straat. En als je door de stad loopt, kun je het overal zien. Het is eigenlijk een gratis museum, een openluchtmuseum", aldus Hermine Pol, senior-conservator religieus erfgoed bij Museum Ons'​ Lieve Heer op Solder. "De website en app helpen je de verhalen achter de gebouwen en objecten te ontdekken".

Katholieken en protestanten

In de tijd van de Reformatie was het voor katholieken in de stad moeilijk om openlijk hun geloof te belijden. "Ze moesten stiekem hun geloof praktiseren", zegt Pol. Een van de plekken die dit geheime leven weerspiegelt, is de Schuilkerk. Dat is een gebouw dat van buiten niet zichtbaar is als kerk, maar van binnen een levendig centrum voor de katholieke gemeenschap. Deze verborgen kerk was vaak de enige plaats waar katholieken hun geloof konden delen, weg van de ogen van de protestantse heersers.

Pas in de late 19e eeuw veranderde dit. In 1889 werd de Basiliek van de Heilige Nicolaas gebouwd, en recentelijk zelfs tot kathedraal verheven. "Na drie eeuwen van onderdrukking, konden de katholieken weer in het openbaar hun geloof belijden".

Waalse kerk

De tweede plek waar de historici ons mee naar toe nemen is de Waalse Kerk op het Walenpleintje, oftewel de Franse Kerk. "De kerk is een beetje verscholen. Amsterdam was een multilinguale stad, waar allerlei talen werden gesproken. Eigenlijk zoals vandaag de dag".