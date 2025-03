Autobezitters Rivierenbuurt balen flink van herinrichting met 30% minder parkeerplekken

Volgens het stadsdeel lukt het niet om meer vakken toe te voegen, omdat het altijd ten koste zal gaan van groen, goede fietsparkeergelegenheid of de toegankelijkheid van de stoep. "We moeten rekening houden met mensen met een rollator of rolstoel", zegt Piers. "Daarnaast kunnen we niet inleveren op groen, omdat we de buurt klimaatbestendig moeten maken."

Volgens Piers is de Rivierenbuurt de 'badkuip van de stad'. "Het water stroomt hier naartoe, dus de kans op overstromingen is hier het grootst. Je kunt dat in de toekomst niet allemaal opvangen met het riool, dus leggen we wadi's aan." Dat zijn diepe perken waar water bij grote regenbuien wordt opgevangen.

Daarnaast zullen nieuwe bewoners minder makkelijk een parkeervergunning krijgen, waardoor het volgens de bestuurder uiteindelijk weer rechtgetrokken wordt met het aantal parkeervakken.

Donker tunneltje

De buren vinden daarnaast dat er geen goed alternatief wordt geboden voor als de straten openliggen. "We worden nu verwezen naar parkeerplekken bij het De Mirandabad", zegt Harm. Thom vult aan: "Dat is een kwartier lopen en je moet door een donker tunneltje." Volgens de mannen voelt niet iedereen zich fijn bij het idee om 's avonds door de tunnel te lopen.

Volgens Piers zijn er ook nog andere parkeerplekken in omliggende buurten waar de bewoners terechtkunnen, maar er wordt wel gekeken naar betere verlichting van het tunneltje.