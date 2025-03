Koning Willem-Alexander tussen de West-Friese paprika's: "Helaas geen oranje"

Voor de tweede keer in korte tijd is Koning Willem-Alexander op werkbezoek in West-Friesland. Vandaag bezocht hij samen met staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw een paprikateler in Andijk en een tulpenkweker in Hem. Voor paprikateler Ron Jansen was het bezoek een hoogtepunt voor het bedrijf: "Ik kreeg kippenvel toen ik hoorde dat hij kwam."