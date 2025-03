Vakantieverhuur verder aan banden goed idee? "Geen oplossing voor pretpark Amsterdam"

Volgens verantwoordelijk wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) is de maatregel juist nodig omdat bewoners in een aantal wijken nog steeds overlast ervaren: "Door het aantal nachten te verminderen verbeteren we de leefbaarheid in die gebieden. Mocht uit de cijfers blijken dat deze maatregel niet voldoende is, dan gaan we uiteindelijk naar een totaalverbod in de wijken." Dit verbod geldt voor maximaal drie jaar.

Raad van State

In 2023 floot de Raad van State de gemeente nog terug, nadat zij in een deel van het centrum een verhuurverbod had ingesteld. De gemeente had eerst minder verregaande maatregelen moeten onderzoeken, alvorens tot een verbod over te gaan.