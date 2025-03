Slechts één omwonende bij massale aangifte tegen Schiphol: 'Alsof ze in een wurggreep zitten'

"Ik ben hun stem. Veel mensen willen niet in het nieuws, maar kunnen wel worden gehoord. We hopen dat er strafvervolging komt. Het is opzet, men weet dat dit gebeurt en de sector doet het uit financieel belang", zegt hij.



Ficq noemt het opvallend hoe weinig mensen in beeld willen komen. "Mensen willen hier niet voor uitkomen. Het is alsof ze in een soort wurggreep van Schiphol zitten", zegt ze.

De redenen hiervoor lopen volgens haar uiteen. "Bijvoorbeeld: we willen hier weg, maar willen ons huis goed verkopen. Of: we willen aangifte doen, maar schamen ons omdat we af en toe zelf ook vliegen."

Strafrechtelijk onderzoek

De advocate wil dat de partijen nu strafrechtelijk worden aangeklaagd voor mishandeling. "Daar heb ik juridisch een zeer goed onderbouwd verhaal over", zegt ze met een glimlach.



Samen met Van Parreeren en Blokhuizen, gaf Ficq de gebundelde aangifte vandaag af bij de officier van justitie. Dit was voornamelijk voor de pers, want het grootste gedeelte wordt online afgehandeld.

Of het tot een rechtszaak komt, is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de aangifte vandaag in behandeling en zegt nauwkeurig te gaan bestuderen of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.