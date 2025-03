Rookgranaat in garagebox Zandvoort • Politie zoekt verdachten gijzeling Amsterdam-Zuid

15.33 uur

De politie zoekt vier verdachten van een gijzeling in een auto in Amsterdam-Zuid. Het incident vond plaats in de nacht van 14 op 15 februari op de Willem Pastoorstraat. Het slachtoffer werd vermoedelijk door vier verdachten in zijn eigen auto overvallen en gegijzeld. Een 18-jarige vrouw is al aangehouden, maar de andere verdachten zijn nog spoorloos. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.