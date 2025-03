Persoon gestoken in trein bij Alkmaar • Rookgranaat in garagebox Zandvoort

22 minuten geleden

Bij een steekpartij in de trein bij Alkmaar is vanavond één persoon gewond geraakt. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Voorlopig zijn er geen verdachten aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.