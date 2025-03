Koningsnacht Hoorn: géén evenement op Roode Steen, mogelijk wel op het Kerkplein

"De voorbereidingen zijn in volle gang", vertelt organisator Wouter Mica van café Wout's Beer House, dat zich midden op het plein bevindt. Volgens de uitbater is er al een vergunning aangevraagd bij de gemeente en wordt die op dit moment beoordeeld.

Koningsdag lijkt volgens Mica ook niet in gevaar te komen op het Kerkplein. "We hebben de muziek, podia, bars en drank al gereserveerd. We staan er positief in en hebben er zin in." Hoewel de kosten hiervan gestegen zijn, hoeft dit volgens hem geen probleem te vormen.

Als een bom ingeslagen

Het nieuws dat Koningsnacht op de Roode Steen dit jaar niet doorgaat, is als een bom ingeslagen in de stad. Raadsleden reageren geschokt en inwoners uiten op sociale media hun ongenoegen.

Waar sommigen het als een gemis beschouwen, lijken anderen er minder zwaar aan te tillen. "Er is al zo weinig voor de jeugd", schrijft een vrouw op Facebook. Een ander reageert luchtiger: “Gewoon een gezellig avondje uit in de kroeg met vrienden.”

Bekijk hieronder hoe Hoorn Koningsnacht viert op de Roode Steen in 2023: