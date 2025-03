Eigenaar ADM-terrein vangt bot bij rechter in langdurig conflict met haven

Wim Beelen, eigenaar van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied, vangt bot in drie zaken die hij tegen de haven van Amsterdam aanspande. Volgens Beelen mocht het Havenbedrijf onder andere niet zomaar grote kegelschepen aanmeren die deels in zijn water lagen. Hoewel de rechter oordeelt dat het Havenbedrijf hier korte tijd inderdaad geen recht op had, hoeft de haven geen schade te vergoeden omdat Beelen niet kon aantonen dat hij hier financiëel door geleden heeft.