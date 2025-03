Nieuwe aanpak moet schade door ganzen beperken: 'Afschieten is een uiterste maatregel'

Agrarisch ondernemer Niels Zuurbier uit Heerhugowaard vreest dat alleen preventieve maatregelen niet genoeg zijn. "Er zijn drastische maatregelen nodig. De schade loopt uit de klauwen", zegt hij. In 2021 sprak NH de agrariër in groente en fruit al over de flinke schade die hij aan zijn gewassen onderving. Hij ziet het ganzenprobleem sindsdien niet afnemen. Integendeel, 'het wordt alleen maar erger'.

Niels is niet de enige. Fractievoorzitter Ingrid de Sain van de BBB Noord-Holland laat weten dat hun partij regelmatig mensen spreken waarvan de schade over tonnen gaat. "Ondernemers zouden graag willen zien dat er sneller en adequater wordt ingegrepen." Met het nieuwe faunaplan hoopt de BBB dan ook dat het ganzenprobleem wordt opgelost.

Voor gedupeerde boeren en telers is er vanuit de provincie ook een speciale regeling, waarin zij 95 procent directe schade vergoed krijgen als ganzen hun gewassen aantasten. Dat is een hele hulp, maar volgens boer Niels is er meer dan alleen directe schade. "Personeel is niet efficiënt bezig en het voorkomen van de schade kost veel energie."

Populatie terugdringen

De afgelopen jaren had de provincie al een plan om de ganzenpopulatie terug te dringen. De sterke groei bleef daardoor beperkt, maar volgens gedeputeerde Jelle Beemsterboer is dat niet voldoende. De populatie van de ganzen daalt namelijk nog steeds niet. En dat terwijl de provincie al 55.000 ganzen per jaar doodmaakt. Het nieuwe plan moet ervoor zorgen dat er uiteindelijk structureel minder ganzen zijn, en deze dus niet massaal hoeven worden afgeschoten.

Of de nieuwe plannen echt leiden tot een structurele vermindering aan ganzen zal nog moeten blijken. Toch is Niels hoopvol: "Ieder plan om het probleem aan te pakken moet je omarmen."