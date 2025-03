Man in eigen auto gegijzeld, moeder wordt diezelfde nacht overvallen

De gijzeling gebeurde op de Willem Pastoorstraat in Zuid, om 1.30 uur in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari. Het slachtoffer werd vermoedelijk door vier verdachten in zijn eigen auto overvallen en gegijzeld.

Slechts twintig minuten later werd een woning van de moeder van het slachtoffer aan de Pradolaan door twee verdachten overvallen. De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat.

Een dag later, op zondag 16 februari, hield de politie een 18-jarige vrouw aan. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Vier andere verdachten worden nog gezocht.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de zaak. Ze vragen getuigen zich te melden.