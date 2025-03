Mevrouw Groot (95) mag bloemen uitreiken aan prinses Beatrix: "Bijzonder hè?"

Groot komt al een tijdje niet meer op de Schans omdat ze niet meer zo mobiel is. Dat weerhoudt haar niet van het werven van meer leden voor de vereniging. Kordaat zegt ze: "Als je je verstand gebruikt weet je dat het belangrijk is dat die molens goed onderhouden worden. Het is gewoon belangrijk dat ze in ere gehouden worden."

Of ze al weet wat ze tegen prinses Beatrix gaat zeggen? "Ik denk er wel eens over na. Maar ik heb de ervaring dat je het allemaal kunt voorbereiden, maar dat het altijd precies anders loopt. Dus ik maak me er maar niet te druk om."