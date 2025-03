Koningsdag in Alkmaar wordt anders dan anders – en dat stuit op kritiek

"Buiten het vergunningstraject ligt dit plan er ineens en daar heeft de gemeente ons niet van de hoogte gesteld", vertelt Robert-Jan Wille.

De exploitant van de feesttent op de Paardenmarkt snapt niet waarom zo kort voor Koningsdag de plannen ineens gewijzigd worden. "Wij moeten al vijftien jaar aan deze eisen voldoen en dat lukt ons ook. Waarom zou dat op die andere plekken niet lukken?"

'Enorme gevolgen'

Jefrem Groot onderstreept het gevoel van Robert-Jan. "Dit zou enorme gevolgen hebben voor onze bedrijfsvoering", vertelt de organisator van het feest Kingsday op het Hofplein.

"Daarnaast zitten we al vijftien jaar samen aan de 'Koningsdagtafel' en nu moeten we dit via via horen. Dat vind ik heel bijzonder."

Beide ondernemers hebben met Koningsdag een stuk minder bezoekers in hun feesttent rondlopen dan bijvoorbeeld op het Waagplein.

Daarom begrijpen ze ook niet waarom het daar niet rendabel kan zijn. Daarnaast vragen ze zich af waarom de gemeente ruim een maand voor het feest nog serieus kijkt naar zo'n grote verandering voor de binnenstad.

