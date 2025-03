Oproep: heb jij al een noodpakket in huis?

Sinds Donald Trump opnieuw is verkozen als president, loopt het bij legerdump Baco in IJmuiden storm. Mensen komen bij haar langs voor bizarre producten, zoals een zaag of een kooksetje. Voorbereiding stelt een mens gerust, vertelde eigenaar Margeret Cappon aan NH.

En precies die voorbereiding is waar NH naar op zoek is. Voor sommigen betekent een goede voorbereiding niets meer dan een goede fles wijn, anderen vinken de lijst van de overheid netjes af.

Alle vormen van jouw voorbereidingen zijn voor ons relevant. Ben jij een doorgewinterde prepper, die met een aggregaat en bunker, klaar is voor het onverwachte? Of heb jij liever alleen een voorraad blikvoer en water in huis?