Man (56) mishandeld in parkeergarage, verdachten maken foto van zijn geslachtsdeel

Het gebeurde allemaal nadat de man met zijn auto de garage was ingereden. De drie verdachten waren daar op dat moment al. Ze hadden zich achter geparkeerde auto's verstopt.

Toen de man zijn auto uit was gestapt en naar de lift liep, werd hij aangevallen door een van de verdachten. Hij werd zo hard geschopt dat hij direct op de grond viel. Kort daarna kwamen ook de andere verdachten achter de auto vandaan. Ook zij trapten in op het slachtoffer, die buiten bewustzijn raakte.

Foto

Ook trokken de verdachten de broek van het slachtoffer uit en namen ze een foto van zijn geslachtsdeel. Later bleek dat zijn neus was gebroken, zijn kunstgebit kapot was gegaan en zijn telefoon was gestolen.