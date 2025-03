Steeds minder schapen op Texel, boeren slaan alarm

Dat is niet het enige probleem. "Er is steeds minder land beschikbaar waar de schapen op kunnen lopen. Die ruimte moet er wel zijn. In het voorjaar hebben de lammeren ruimte nodig. Als ze teveel op één plek lopen, krijgen ze last van maag- en darmparasieten. Als er geen land is, staan de schapen in de schuur. Dan zie je ze niet in het landschap. Het is dan eenvoudig om te zeggen: 'Ik kap ermee, ik ga wat anders doen'."

Jonge schapenboeren

Ook zijn er steeds minder jonge schapenboeren die in dit vak willen doorgaan. Oudere agrariërs die er mee stoppen worden niet meer opgevolgd. Onder de schapenboeren is een enquête gehouden. "Driekwart van de boeren geeft aan dat ze over tien jaar minder schapen of zelfs helemaal geen dieren meer hebben. De aanwas onder jonge boeren is heel summier. Dan kun je aanvoelen dat het echt twee voor twaalf is, misschien al twaalf uur."

