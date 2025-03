Wieringer scharrelaar Peet Stigter beschreef chaos, verwoesting en warmte in oorlogstijd

Stigter is één van de Wieringers, maar toch geen onderdeel van de groep. Hij was volgzaam, maar ook eigenzinnig, gelovig en behulpzaam. "Er zijn dus meer dagboeken van Wieringers over die tijd, maar in geen enkele wordt hij genoemd. Hij was ook een bewonderaar van Duitsland. Hij vond de mensen aardig en het land prachtig. Hij was niet fout, maar wel een beetje naïef op dat vlak. Dat speelde misschien mee."

Het werk op en rond de spoorbaan was zwaar en de zoektocht naar eten en veiligheid, met alle bombardementen, een constante zorg. "Het laat wel een beeld zien dat de oorlog niet zwart-wit is. Hij komt mensen op straat tegen die hij helpt met tillen van spullen. Hij krijgt dan vaak een stuk brood met boter of worst terug. En als zijn kunstgebit tijdens een bombardement kapot valt, wordt die door de lokale tandarts weer gerepareerd."

Monnikenwerk

Stigter schreef met weinig kennis van taal, hij belandde als gewone man midden in het grote oorlogsgeweld. Von Wolzogen Kühr nam een jaar de tijd om alle teksten te decoderen en er een samenhangend verhaal van te maken. "Ik ben echt meteen het verhaal ingezogen. Hij schrijft het zo mooi op. De man wist niets van grammatica, maar hij was, zonder dat hij het zelf wist, een fantastische verhalenverteller."

Het boek is vanaf nu verkrijgbaar bij de Wieringer Boekhandel, Museum Jan Lont en kost 10 euro.