Bewoner van woning waar dode gevonden werd zorgde al langere tijd voor overlast

De 40-jarige man werd afgelopen vrijdag gevonden. De bewoner van de woning werd samen met een andere 58-jarige man aangehouden als verdachte. Die andere verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Overlast

Beide mannen worden verdacht van doodslag, dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg. Naar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzoek gedaan. Het OM laat weten dat ze nog altijd in beperkingen zitten en alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Buurtbewoners vertellen aan De Telegraaf dat de verdachte al langere tijd overlast veroorzaakte. De man zou vaak mensen over de vloer hebben met wie hij drugs gebruikte.

'Trieste gebeurtenis'

Een woordvoerder van woningcorporatie Eigen Haard noemt het incident een 'een buitengewoon trieste gebeurtenis voor de slachtoffers'. "En het heeft veel impact gehad op de bewoners."

De woningcorporatie bevestigt aan AT5 dat buurtbewoners meerdere keren melding hebben gemaakt van geluidsoverlast. "We zijn ook langs geweest en we hebben er met de bewoner over gesproken." De woordvoerder kan, volgens hem vanwege privacyredenen, niets zeggen over wat daarna de vervolgstap is geweest.

De gemeente laat aan De Telegraaf weten dat de bewoner geen verward persoon is, waarvoor eerder dit jaar een speciaal meldpunt werd opgezet.