Verblinde piloten krijgen antwoord: 'Beste zonnepanelen niet meer verkrijgbaar'

In de brief valt te lezen: "Rekening houdend met het effect van bewolking en het baangebruik op Schiphol, wordt verwacht dat in 1,5% tot 3,0% van alle landingen op Schiphol in de dagperiode de vlieger zal worden blootgesteld aan deze reflecties. Dit wordt in het huidige FAA-beleid niet als ontoelaatbaar gezien. Naar verwachting zal de hinder voor de vlieger vergelijkbaar zijn met die van reflecties veroorzaakt door andere reflecterende oppervlakken (zoals wateroppervlakken, gebouwen met glazen gevels en autoruiten van geparkeerde auto’s) waaraan een vlieger kan worden blootgesteld."



Van de reflectie is alleen sprake in het najaar en in de winter (vanaf medio september tot medio maart) en voornamelijk tussen 09.15 en 13.30 uur. De verwachting is dan ook, laat een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer weten, dat de overlast eind maart (voorlopig) weer verholpen zal zijn.

Schiphol vindt het onacceptabel

Desondanks neemt luchthaven Schiphol de klachten van de piloten uiterst serieus, blijkt uit de brief: "In het kader van vliegveiligheid kan dit vermoedelijk een middelgroot risico genoemd worden en zorgen voor “loss of control” door verblinding en “loss of seperation” (elkaar te dicht naderen) door uitwijkingsmanoeuvres. Schiphol ziet dit als onacceptabel."

Het ISMS (een samenwerking tussen Schiphol, KLM, EasyJet en de Luchtverkeersleiding) kondigt aan een vervolgonderzoek te gaan uitvoeren, dat in mei klaar moet zijn. Voorlopig sluit Schiphol de Polderbaan op risicomomenten.