Weer onrust bij Tata-personeel, nu om aflopende CAO: 'Willen er niet op achteruit gaan'

En nu komt dus ook het einde van de huidige CAO voor de 9 duizend werknemers in zicht: 31 maart loopt de overeenkomst af. Vakbondsman Lacin: "Normaal gesproken begin je zo’n twee maanden van te voren wel met onderhandelen over een nieuwe, maar tot nu toe horen we niets."

De aanwezige Tata-werknemers zijn bang om straks van alle kanten in hun portemonnee geraakt te worden door de opeenstapeling van problemen bij het bedrijf. "De onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel gaan ook al zo moeizaam", merkt één van hen op.

De actiebereidheid onder de staalwerkers lijkt groot in Velsen-Noord: "We moeten wel verdedigen wat we in de jaren aan rechten bij elkaar gesprokkeld hebben", zegt een man die liever anoniem blijft voor het verlaten van de zaal. "Als dat met een brief kan, graag, maar als we actie moeten voeren, dan zullen we dat zeker doen!"

Een woordvoerder van Tata Steel laat aan NH weten dat ze op dit moment nog niets kunnen zeggen over de brief.