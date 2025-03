Meekijken in woning die werd gebruikt als hennepkwekerij: "Wat een zooitje"

Het team werkt een lijst af van enkele honderden meldingen, afkomstig van collega's, buren of politie. Soms is het vals alarm, veel vaker bingo. "We krijgen nog steeds zo'n 4 à 5 meldingen per week binnen. Voorlopig zijn we nog wel even zoet."

Intermaris-directeur Cees Tip is ondanks de extra kosten blij met de eerste resultaten. "Als we daarmee maandelijks 10 woningen vrijspelen, dan is dat pure winst. Nieuw bouwen kost 3 miljoen euro. Bovendien is het fijn voor de buurt én voor woningzoekenden."

Onder dekens verstoppen

Het team komt van alles tegen, zegt Roskam. Van onderverhuur tot prostitutie. "We zagen mensen eens wegduiken achter banken en zich onder dekens verstoppen. Na enkele minuten wachten zagen we de dekentjes weer weggaan en de bewoners ze weer tevoorschijn. Ze weten wel waarvoor we komen."

Een eerlijke verdeling van de beschikbare huizen en een veilig gevoel in de buurt, dat jaagt Intermaris na. "Er zijn mensen die een verdienmodel van onze huizen maken. Die onderverhuren voor veel meer dan de huurprijs eigenlijk is. Dat willen we graag tegengaan, absoluut."