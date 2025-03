Bram Diepstraten nieuwe burgemeester van Drechterland na lange zoektocht

De 52-jarige Diepstraten wordt nu aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als nieuwe burgemeester van Drechterland. Naar verwachting wordt hij op 27 mei officieel beëdigd door de Commissaris van de Koning

Lange zoektocht

De gemeente Drechterland moest lang zoeken naar een nieuwe burgervader. Begin februari vorig jaar werd de sollicitatieprocedure gestaakt door een tekort aan kandidaten. In oktober werd een nieuwe poging gewaagd.

De vertrouwenscommissie van de gemeente is trots op Diepstraten als kandidaat: "Wij zien in hem de goedlachse, warme en ervaren bestuurder die Drechterland verdient". In een verklaring laat Diepstraten weten vereerd te zijn met zijn benoeming tot burgemeester. "Ik kijk ernaar uit om de acht dorpskernen te leren kennen en met de inwoners kennis te maken."

Diepstraten volgt Dijkman op

Pieter Dijkman neemt door de benoeming van Diepstraten op 26 mei afscheid als waarnemend burgemeester van Drechterland. Hij volgde in september 2023 oud-burgemeester Michiel Pijl op die naar buurgemeente Medemblik vertrok.

Diepstraten werkt ruim zeven jaar als wethouder en eerste locoburgemeester van de gemeente Velsen, waar hij onder meer de portefeuille economische zaken, mobiliteit en sport beheert. Eerder was hij werkzaam voor het Openbaar Ministerie en vervulde hij onder andere de rol van fractievoorzitter bij de lokale partij 'Velsen Lokaal'.