Telstar-verdediger Koswal heeft handen vol aan 'FC Veerman': "Een zwaar gevecht"

"In de eerste helft boden we erg goed partij. Ik denk dat we in het eerste kwartier zelfs de bovenliggende partij waren", analyseert Correia de wedstrijd. "We kregen ook twee grote kansen, maar die maken we niet. In de tweede helft speelden we tegen 'FC Veerman' en die was een maatje te groot."

Strijd om de play-offs

Door de nederlaag in Volendam is Telstar een plek gezakt naar de achtste positie op de ranglijst. Vrijdag wacht voor Telstar de volgende wedstrijd. Roda JC is dan in Velsen-Zuid de tegenstander. Wil de ploeg van Anthony Correia mee blijven doen in de strijd om de play-offs, dan is een goed resultaat tegen de Limburgers zeer wenselijk. Het duel tussen Telstar en Roda JC is live te volgen in een nieuwe uitzending van NH Sport op NH Radio en in ons liveblog.